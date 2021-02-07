54 معرضاً تقدّم تجارب عالمية في «اكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، أن النسخة الخامسة التي ستنطلق الأربعاء المقبل في الشارقة، ستضم 54 معرضاً تقدم لعشّاق وهواة فنّ التصوير فرصة للتعرّف إلى تجارب عدسات مميزة من حول العالم.

ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، 400 مصورٍ من مختلف أنحاء العالم، يقدمون على امتداد فعاليات الحدث 1558 صورة تمثل نخبة نتاجهم الإبداعي وابتكاراتهم الفنية، يضمها 54 معرضاً من بينها 41 معرضاً فردياً و13 معرضاً جماعياً على مدى أربعة أيام.

وستقدّم المعارض الفردية والجماعية مجموعةً من الأعمال التي تعكس الرؤية الخاصة لكل مصور، وفلسفته حول الجمال بمختلف أشكاله.

ويعبر المصور الإماراتي عبدالله البقيش، عن شغفه بفن العمارة في مجموعة «مدن السعادة»، فيما تنقل إيما فرانسيس مشاهد من بلدة الناقورة اللبنانية، فيما اختار الزميل في «الإمارات اليوم» المصور أشوك فيرما عنواناً لمعرضه: «الإمارات تكافح كوفيد-19». ويوثق المصور محمد محيسن، الحائز جائزة «بوليتزر» العالمية مرتين، مشاهد مؤثرة عن أزمة اللاجئين في العالم في مجموعته البصرية «أصوات».

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