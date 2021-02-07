كاظم الساهر يغنّي لـ «مسبار الأمل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب مسبار الأمل من الوصول إلى مدار الالتقاط حول المريخ بعد غدٍ، تغنى صوت النجم كاظم الساهر، أمس، عبر محطات التلفزيون وشبكات الإذاعة ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بهذا الإنجاز العربي الإماراتي التاريخي، محتفياً بحدث غير مسبوق في تاريخ العرب، وهو أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

كاظم الساهر، بصوته ولحنه، وبكلمات كاظم آخر، من أهل اللغة، هو كاظم السعدي، لم يكن مغنياً، بل كان مؤرخاً، للحظات تاريخية، تقول فيها الإمارات إن هناك دولة تتطلع للمستقبل، وتمد جسورها إلى العالم من أجل رفاه البشرية، تهزم المستحيل وتسخّره لخير الإنسانية.

والأغنية من أداء ولحن كاظم الساهر، وكتب كلماتها الشاعر كاظم السعدي، ووزعها الموسيقار ميشال فاضل.

وقال كاظم الساهر بعد أن أطلق أغنيته في فضاءات العالم العربي: «أشعر بفخر كبير، حينما أرى الإمارات تحقق لذاتها، ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز، فهذا الحدث العربي، يمسّ قلوبنا، ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهي قادرة دوماً على تبوؤ المكانة التي تستحقها، وعززت قيادة دولة الإمارات، دائماً هذه الروح العربية في كل مبادراتها، لتقول لنا إننا كنا وسنبقى من أهل القدرة والإنجازات، ومن أبرزها طبعاً رحلة مسبار الأمل إلى المريخ.. الأمل العربي، بعد سنوات من العمل والجد وتذليل الصعاب، ونحن اليوم على بعد أيام عن لحظات تاريخية، تعني الكثير لكل واحد فينا». وأضاف: «الموسيقى والشعر يؤرخان إنجازات الأمم، فهما ليسا ترفاً عابراً، وكثيراً ما يرتبط حدث تاريخي، بشعر أو نثر أو نقش يعبر عن تلك اللحظة، والصوت الإنساني هنا الأكثر صدقية في التعبير عن هذه اللحظة التي تعد لحظة عربية ندخل بها عام 2021 مستبشرين به خيراً، وتبدأ به دولة الإمارات الـ50 عاماً المقبلة من تاريخها الحافل بالإنجازات، وهي لحظة تؤكد أيضاً أن دورنا كلنا في الإعلام والفنون، وكل القطاعات، أن نعمل معاً لتحفيز الروح القومية والوطنية، كي نطرد اليأس في العالم العربي، ونبدد المخاوف من المستقبل، مادامت لدينا القدرة على صناعته». ومن كلمات الأغنية: «أيها الناس الكرام.. مني لكم أحلى الكلام.. بالعلم تزدان الشعوب.. ويزدهي فينا السلام.. بالعلم والصبر الجميل.. لا شيء يبدو مستحيل.. مسبارنا هذا الدليل.. بالحُلم نمضي للأمام»، وأضاف كاظم الساهر من كلماته إلى الأغنية: «لا نرضى إلاّ الأول.. والأفضلَ والأجملَ.. يا شعبُ اسمُك في العُلا.. للعلمِ كلنا قيام».

النجم العراقي:

• «أشعر بفخر كبير، حينما أرى الإمارات تحقق لذاتها، ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز».

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