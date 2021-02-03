أنجلينا جولي: الكِبَر يمنحني شعوراً بالانتصار

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تتطلع النجمة الأميركية أنجلينا جولي إلى بلوغ سن الـ50. وقالت في مقابلة مع مجلة «فوغ» البريطانية: «لدي شعور بأنني سأكون في حالة جيدة ببلوغي الـ50»، مشيرة إلى أنها تشعر بالفعل بأنها أفضل حالاً بكثير في سن الـ40 عما كانت عليه من قبل. وعزت الأم لستة أطفال ذلك الشعور إلى وفاة والدتها في سن مبكرة: «لذلك ربما يمنحني الكبر في السن شعوراً بالانتصار».

وتجد أنجلينا (45 عاماً) أن من الطريف أن أبناءها يشعرون بالقلق عليها، مضيفة: «أخيراً كنا على الترامبولين، وقالوا لي: لا أمي، لا تفعلي ذلك. ستؤذين نفسك». وتابعت أنجلينا، التي جسّدت بطلة سلسلة أفلام الحركة «تومب ريدر» قبل 20 عاماً، مازحة: «كان هناك وقت كنت فيه نجمة أفلام حركة، والآن يخبرني أطفالي بأنه يجب علي أن أنزل من الترامبولين حتى لا أؤذي نفسي».

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