رسم على أنغام الموسيقى في «مسرح المجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تنظيمه، بعد غد في مسرح المجاز، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، ورشتي عمل فنيتين بعنوان «الرسم على أنغام الموسيقى»، و«صمم واصنع طوابعك وبطاقاتك البريدية»، ضمن الحملة الترويجية #SeeSharjah «تشرق بفعالياتها»، التي تستهدف التعريف بفعاليات الإمارة وأنشطتها.

وتسعى الورشتان إلى إشراك الجمهور من مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأفراد للتفاعل مع الحملة، بهدف إطلاق مواهب المشاركين الإبداعية، إذ سيجهز المكان بالكامل وفق معايير السلامة.

وسيعيش المشاركون تجربة فنية خاصة في ورشة الرسم، إذ سيرسمون على إيقاع المعزوفات والأغاني، ليستوحوا من استجاباتهم العاطفية للإيقاعات أعمالاً إبداعية، وفي الوقت ذاته سيختبر الجمهور مواهبهم في صناعة الطوابع والبطاقات البريدية، عبر ورشة تصميم وصنع الطوابع البريدية والبطاقات البريدية الخاصة، إذ سيتعرفون إلى التقنيات المبتكرة في رسم وكتابة رسائل على بطاقات البريد.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «نحرص من خلال موقع فعاليات الشارقة على بناء جسور التواصل بين المؤسسات والجمهور، إذ يعدّ الموقع إلى جانب ما يوفره من قاعدة بيانات تعرّف بالفعاليات والأنشطة التي تقام في الإمارة، نظاماً معلوماتياً متكاملاً، تتحد فيه جهود مختلف القطاعات لتقديم باقة من الفعاليات التي تستهدف كل فئات المجتمع».

وأضاف «نسعى لمضاعفة العمل للارتقاء بتجربة الزوار والمقيمين، وتعزيز الارتباط بمعالم الإمارة وفعالياتها التي تقام على مدار العام، ونأمل أن يبقى مسرح المجاز حاضناً لمختلف الفعاليات الفنية التي تلبي ذائقة وتطلعات الجمهور».

وقالت الشيخة نورة المعلا، مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، إن «ورش العمل التي نقدمها ضمن هذه الفعالية تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة الشارقة للفنون منذ سنوات، والذي تمثل في تقديم طيف من البرامج التعليمية النوعية التي استهدفت كل القدرات والفئات العمرية، واستطعنا من خلالها ترسيخ فسحة إبداعية للجمهور، يستكشفون من خلالها مجالات متنوعة من الفن، مثل الرسم والموسيقى والسينما والتصوير، وغيرها».

وأضافت: «يسعدنا العمل مع موقع فعاليات الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للترويج لفعاليات الإمارة الثقافية والفنية، ونأمل أن تتيح الورش المقدمة الفرصة للجمهور لاستكشاف التجربة الفنية عن قرب».

- الحملة تستهدف التعريف بأنشطة الإمارة المتنوعة.

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