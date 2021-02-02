توقيف 6 أشخاص غيروا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

المصدر: لوس انجلوس-أ ف ب

أوقفت الشرطة الأميركية ستة أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود من خلال تغيير حرفين منها لتصبح "هوليبوب" في خطوة ترمي بحسب معلومات صحافية إلى التوعية من سرطان الثدي.

وانتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجلوس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة "هوليبوب"

وأفادت قناة "أن بي سي لوس أنجلوس" أن هذا العمل يحمل بصمات ناشطين أرادوا التوعية من سرطان الثدي. وهم استخدموا أغطية مشمّعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر دائم باللافتة.وهذه ليست المرة الأولى التي تحوّر فيها أحرف لافتة هوليوود

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