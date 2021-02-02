«ماكدونالدز» تحفّز عمالها على أخذ لقاح كورونا بطريقة خاصة

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز تقديم حافز مالي إضافي يعادل أجر عمل أربع ساعات لكل عامل من عمالها لتشجيعهم على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.

وبحسب صحيفة شيكاغو تربيون الأميركية، فإن هذا الحافز متاح لأطقم المطاعم المملوكة للسلسلة في الولايات المتحدة، مضيفة أن نحو 5% من إجمالي عدد مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة، وعددها 14 ألف مطعم مملوكة للشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه شركات أخرى عديدة في الولايات المتحدة خطوات مماثلة. وكانت سلاسل متاجر دولار جنرال، وألدي، وتريدر جوز ومطاعم درادين التي تمتلك سلسلة أوليف جاردن قد أعلنت منح عمالها حوافز مالية للإسراع بالتطعيم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن إعلان سلسلة المتاجر الأميركية يعطي صورة مبكرة لكيفية تعامل سلاسل المتاجر مع ملايين العمال المطلوب تطعيمهم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز الموجود مقرها في مدينة شيكاغو الأميركية مثل الشركات الأخرى لا تعتزم فرض التطعيم إجبارياً على عمالها.

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