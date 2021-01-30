«كايت سيرف».. شواطئ دبي عامرة بالحيوية والنشاط

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف)، في شاطئ نسناس في جميرا.

وتجمع البطولة نخبة من محبي هذه الرياضة المحترفين والهواة، من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني.

وأصبحت بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف موعداً سنوياً، ينتظره عشاق الرياضات البحرية والجمهور في إمارة دبي كل عام، ما يعزز مكانة الرياضة وشعبيتها بين مختلف الرياضات البحرية التي ينظمها النادي.

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