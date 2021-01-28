الصين: السجن سنة لامرأة أخفت أعراض إصابتها بـ «كورونا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن لمدة عام بحق امرأة أخفت أعراض إصابتها بفيروس «كورونا» قبل ركوبها طائرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن المرأة (37 عاماً) تناولت دواء لعلاج الحُمى قبل ركوب رحلة من الولايات المتحدة إلى الصين في مارس الماضي. ولم تكشف عن أعراضها إلا بعد هبوطها في بكين، ثم ثبتت إصابتها بفيروس «كورونا». واضطر نحو 63 من المخالطين المقربين منها إلى الخضوع لحجر صحي.

وحُكم على المرأة بالسجن لمدة عام ، فضلاً عن عام آخر ستخضع فيه للمراقبة بتهمة إعاقة الوقاية من الأمراض المُعدية.

يشار إلى أن الصين تطبق أحد أكثر قيود مكافحة «كورونا» صرامة في العالم. وسيطرت البلاد على الجائحة إلى حد كبير منذ أوائل صيف العام الماضي.

وسجلت الصين 75 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، في جميع أنحاء البلاد.

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