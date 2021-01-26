حفل "دي جي" مجاني خيري على مهبط طائرات برج العرب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يقدّم ال"دي جي" العالمي الفرنسي ديفيد جيتا المقيم في دبي والذي يعتبر أفضل منسق موسيقى على مستوى العالم للعام 2020، عرضاً مميزاً عبر الانترنت لكافة معجبيه حول العالم من على مهبط طائرات فندق برج العرب، ويمكن للجميع مشاهدة هذا العرض يوم السبت 6 فبراير المقبل عند الساعة 6 مساء، على قناة ديفيد جيتا على اليوتيوب https://youtu.be/xaurMcGqZHU

و تم تصميم هذا الإنتاج الذي يمزج بين الموسيقى والإضاءة للمساهمة في تسليط الضوء على دبي كمدينة قادرة على تقديم الكثير من الخيارات لزوارها. ودعا ديفيد جيتا الملايين من متابعيه في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذا العرض، للتعبير عن التضامن والأمل والتفاؤل على الرغم من استمرار العالم في محاربة جائحة "كوفيد-19". ويهدف الحفل إلى جمع التبرعات لدعم اليونيسف UNICEF ، إضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التي أطلقتها دبي العطاء وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على تعليم الأطفال والشباب. وتدعو الحملة إلى جمع التبرعات لمساعدة الطلاب الذين ليس لديهم أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للانضمام إلى أقرانهم للحصول على التعلم عن بعد بشكل آمن في بيوتهم.

وقال ديفيد جيتا: "أنا فخور جدا بهذا العرض في قمة فندق برج العرب- جميرا، المعلم الشهير في دبي المدينة العزيزة على قلبي،

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم : "تفخر "دبي للسياحة" بدعم الجهود المتواصلة للفنان ديفيد جيتا، للتضامن مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم، كما أننا نقدر الجهد الكبير الذي تقوم به كل من اليونيسيف ودبي العطاء وكذلك مجموعة جميرا من أجل تحقيق أهدف نبيلة، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بأسره.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها الدكتور طارق محمد القرق: "يسعدنا جداً أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المؤثرة والتي ستؤدي دوراً مهماً في التخفيف من آثار الوباء بطريقتها الخاصة، من خلال ترك بصمة إيجابية على المجتمعات وتعزيز التفاؤل والبهجة.

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