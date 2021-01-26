بطارية مبتكرة للسيارات الكهربائية تُشحن في 10 دقائق

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تمكّن فريق من مهندسي جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية من تطوير نوع جديد من بطاريات السيارات الكهربائية بالاعتماد على فوسفات حديد الليثيوم. وتمنح هذه البطارية السيارة مدى يبلغ نحو 402 كيلومتر، فضلاً عن أن مدة شحنها قصيرة، إذ يكفي 10 دقائق لاكتمال شحنها، وهي منخفضة الكلفة مقارنة بالبطاريات الشائعة حالياً. ونشر الفريق يوم الاثنين شرحاً لطريقة عمل البطارية في مجلة «نيتشر إنيرجي».

ويبلغ مجموع المسافة التي تقطعها السيارة خلال العمر الافتراضي لهذه البطارية 3.219 ملايين كيلومتر، ما يعني أنه لا حاجة لتبديلها خلال العمر الافتراضي للسيارة ذاتها، أما الميزة التي تجعل هذه البطارية سريعة الشحن جداً، وبسعر اقتصادي مع مدى جيد للمركبات الكهربائية قبل شحنها، فهي أنها ترفع درجة حرارتها سريعاً إلى 60 درجة مئوية خلال عملية الشحن والتفريغ، ثم تبرد بالسرعة ذاتها أيضاً.

وتوفر هذه البطارية عند تسخينها مقداراً جيداً من الطاقة يبلغ 40 كيلوواط ساعي، واستطاعة تبلغ 300 كيلوواط، وتنتقل السيارة الكهربائية المزودة بهذه البطارية من صفر إلى 96 كيلومتراً في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ فقط.

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