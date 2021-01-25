رحيل رائد الفن التشكيلي الأردني الحديث مهنا الدرة

المصدر: عمان - أ.ف.ب

توفي الرسام الأردني مهنا الدرة، أمس، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. ويُعد الدرة - المولود في عمّان عام 1938 - رائد الفن التشكيلي الأردني الحديث؛ كونه أول من قدم الفن التكعيبي والفن التجريدي في الفنون البصرية بالأردن.

وأسّس الدرة، وهو خريج أكاديمية روما للفنون الجميلة عام 1958، أول معهد لتعليم الفنون في الأردن سنة 1970، وهو معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، والذي خرّج أجيالاً من الفنانين التشكيليين الأردنيين.

وعُيّن الدرة عام 1975 مديراً عاماً لدائرة الثقافة والفنون الأردنية، وشغل في ما بعد منصب مدير الشؤون الثقافية لدى جامعة الدول العربية في تونس وسفيرها في روما وروسيا.

وأقام الدرة، الحائز جوائز وأوسمة عالمية، معارض لأعماله في بلدان عدة، وشارك في مهرجانات دولية، أهمها بينالي البندقية.

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