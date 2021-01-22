وفاة الكاتبة كوثر هيكل مؤلفة "حبيبي دائما ودمي ودموعي وابتسامتي"



متابعة- الإمارات اليوم

توفيت اليوم في القاهرة، الكاتبة المصرية كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وصاحبة عدد من اشهر الأعمال السينمائية.

وأعلن الكاتب خالد منتصر وفاة الكاتبة المصرية، بعد أن نشر صورة للكاتبة الراحلة على "فيسبوك"، معلقا عليها: "البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت".

يذكر أن في مسيرة الكاتبة الراحلة عدد كبير من الأعمال السينمائية التي حققت شهرة واسعة منها :"العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائما، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم" ومسلسلات "علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news