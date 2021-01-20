رحيل الممثل الفرنسي جان بيار باكري

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

توفي، أول من أمس، الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي جان بيار باكري عن 69 عاماً جرّاء إصابته بالسرطان.

وحصل باكري مع شريكة حياته أنييس جاوي على أربع جوائز «سيزار» لأفضل سيناريو بين عاميني 1987 و2012 عن عدد من الأفلام بينها «سموكينغ/نو سموكينغ» و«لو غو دي زوتر»، إضافة إلى نيله جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن «أون كونيه لا شانسون». وكان لباكري الذي يعتبر أحد وجوه المسرح والسينما في فرنسا مكانة خاصة لدى الجمهور بفضل أدواره التي كانت تتميز بعمقها الإنساني.

ومع جاوي كتب أيضاً سيناريو عدد من الأعمال المسرحية، أولها «كوزين إي ديباندانس» (1992). وحققت هذه المسرحية نجاحاً كبيراً دفع إلى اقتباس فيلم سينمائي منها.

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