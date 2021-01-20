طهاة فرنسا يبدعون خلال أزمة «كورونا»

المصدر: باريس - د.ب.أ

صدر دليل ميشلان الفرنسي لفن الطهي والتذوق، أول من أمس، على الرغم من إغلاق المطاعم على نطاق واسع، وذلك بهدف مكافأة المطاعم في فرنسا التي كانت مبدعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مدير الدليل، جويندال بولينيك، من على قمة برج إيفل في باريس، أن الشيف ألكسندر مازيا، غير التقليدي في مرسيليا، حصل على نجمة ميشلان الثالثة.

وكان مازيا، الذي حصل على نجمتين قبل عامين، مبدعاً العام الماضي وتجول في الشوارع بشاحنة طعام عندما اضطرت المطاعم والمقاهي إلى الإغلاق لأشهر عدة بسبب الفيروس.

وقال بولينيك إن قطاع فن الطهي يمر بحالة صعبة بسبب الأزمة التي لا مثيل لها، لكنه أضاف أن «طهاة فرنسا في وضع جيد».

وعلى سبيل المثال، أنشأ ماورو كولاجريكو، من فندق ميرازور ذي الثلاث نجوم في كوت دازور كشكاً كسوق للذواقة في موناكو. وارتفع عدد المطاعم الحاصلة على ثلاث نجوم - أعلى درجات التميز في دليل ميشلان - إلى 30 في فرنسا وموناكو. وبشكل عام، يوجد 638 مطعماً من فئة نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم في فرنسا. وستظل المطاعم والمقاهي في فرنسا مغلقة حتى منتصف فبراير المقبل على الأقل، واختار العديد من الأماكن خدمات التوصيل بدلاً من ذلك.

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