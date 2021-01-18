الشارقة تحتضن صور العالم في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحتفي مصورو العالم في العاشر من فبراير المقبل بانطلاق الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، إذ يفتح الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار أربعة أيام، نافذة واسعة لرواية حكايات حول أبرز الأحداث التي أثّرت في العالم، ويجسد بالصور قصص شعوب وأماكن وعوالم تبدأ من أعماق المحيطات والبحار، مروراً بأقسى الصحاري صعوبة، وصولاً إلى النجوم والكواكب، بعدسة أفضل مصوري العالم.

ويحول الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، ردهات وقاعات «إكسبو الشارقة» إلى فضاء ملهم تلتقي فيه أجواء صالات المعارض الفنية مع مساحات ومحطات الورش والتعلم بمنصات العرض والتسوق، حيث يتيح المهرجان الفرصة أمام الجمهور للتعرف عن قرب إلى أعمال مصوري العالم، وفي الوقت نفسه تعلم مهارات وفنون التصوير الفوتوغرافي بمدارسه المختلفة على يد متخصصين محترفين، إلى جانب ذلك يمكن جمهوره من الاطلاع على أحدث إصدارات شركات الكاميرات ومعدات التصوير في العالم.

ويُقام المهرجان، الذي يستضيف أعمال مصورين تعرض للمرة الأولى، وفقاً لشروط السلامة العامة في ظلّ انتشار فيروس كورونا، حيث سيوفّر لزوّاره مكاناً يلتزم بكل الإجراءات الاحترازية ويضمن لهم تجربة مثالية للتعرّف إلى جماليات الفنّ الكامن في الصور الفوتوغرافية.

• المعرض يجسد بالصور قصص شعوب وأماكن تبدأ من أعماق البحار، مروراً بأقسى الصحاري وصولاً إلى النجوم.

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