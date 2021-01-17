3 أصوات عراقية تفتتح الموسم الجديد لـ «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بأمسية عراقية، ينطلق في الخامس فبراير المقبل، الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز في الشارقة.

وسيشارك في الأمسية الفنانون: علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي، إذ سيقدمون باقة من أعمالهم الغنائية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «مرّة أخرى يجمعنا الفنّ، أسمى أشكال التعبير الإنساني عن الجمال والإبداع، والوسيلة الأهمّ لتجاوز الظروف الصعبة وإثراء التجارب والخبرات، لنلتقي في الشارقة بنخبة من الفنانين».

وأضاف: «مع انطلاقة الموسم الغنائي الجديد نأمل أن نلّبي شغف جمهور الموسيقى العربية والعالمية، ونجمعهم مع محبيهم على أرض الشارقة، وارتأينا في هذه الافتتاحية أن يلتقي جمهور الغناء العربي بشجن الأغنية العراقية، يقدمه نجوم نتطلع من خلالهم إلى أن يعيش الجمهور لحظات جميلة».

وسيكون جمهور الحفل مع أغنيات علي جاسم، ومن بينها «يمّه يمّه الشوك» و«أريد أسألك» و«أخبارك»، وسيقدم مصطفى العبدالله أغنيات: «يا كوني»، و«مفرفش» و«حبيبي الغالي» وغيرها، فيما سيستمتع الجمهور بأغنيات محمود التركي التي حققت نجاحاً خلال الفترة الماضية، إذ سيقدم «حب وإحساس» و«ضمني ضمني» و«يا حبيبي»، كما سيقدم الفنانون عدداً من الأغنيات المشتركة.

يشار إلى أن إدارة المسرح قد أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، إذ خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح، بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.

• جاسم والعبدالله والتركي يقدمون باقة أغنيات خلال الحفل.

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