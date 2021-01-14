حقيقة حصول محمد حماقي على أرباح أغنية "بنت الجيران"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفى مدير أعمال النجم المصري محمد حماقي، مايتم تداوله إعلاميا، عن حصول حماقي على أرباح أغنية "بنت الجيران"، وأكد حمدي بدر، أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، مشيراً لصحيفة "اليوم السابع"، أن تلك الأرباح ملك الشركة المنتجة لألبوم حماقي، ومن يريد الزج باسم حماقي في الحصول على الأرباح لا يعلم شيئاً عن المهنية، خصوصاً أن هناك معايير وضوابط تحكم تلك المنظومة، وبالتالي ما نشر خطأ، وحال حصولنا على أرباح سوف نعلن خصوصاً أننا لا نفعل شيئاً نتوارى عنه.

ونشرت خلال الساعات الماضية أخباراً تفيد بأن النجم محمد حماقي حصل على أرباح أغنية بنت الجيران، وذلك حسب تصريحات أحد مديرى إدارة موقع "يوتيوب"، وهو ما نفاه أحد مسؤلي شركة نجوم "ريكوردز" المنتجة للألبوم محمد حماقي.

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