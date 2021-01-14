شاكوش وكمال غنيا «بنت الجيران» ومحمد حماقي يجني الأرباح!

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار طارق أسامة، مدير قنوات الفنانين، ومالك حقوق الطبع والنشر لمعظم أغاني المهرجانات على موقع «يوتيوب»، مفاجأة بشأن أرباح مطربي المهرجانات على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

وكشف طارق: « أن مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال أرباحه بالكامل ذهبت إلى الجهة المنتجة لأغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، التي تم استخدام لحنها في المهرجان، وبالتالي لم يستفد شاكوش أو عمر كمال بأرباح الأغنية». بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال طارق، في تصريحات صحافية، إن الفنانين لا يحصلون على مبالغ كبيرة وخيالية كما يتخيل البعض بفعل مشاهدات قنواتهم بموقع «يوتيوب»، والأمر الآن أصبح معقداً بسبب أن معظم أغاني المهرجانات بها ألحان مسروقة وهذا يؤثر على الأرباح، نتيجة أن مالك اللحن هو الذي يملك حقوقه بأخذ الأرباح.

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