20 شاباً أردنياً يتغلبون على الرتابة بـ «حلم ليلة حظر»

المصدر: عمّان - رويترز

في عرض مسرح فريد من نوعه، روت مجموعة من 20 شاباً أردنياً حكاية أردنيين يعيشون في مبنى سكني واحد بالعاصمة عمّان، ويتغلبون على الرتابة والملل وعدم اليقين أثناء إجراءات العزل العام بسبب جائحة «كورونا».

العرض حمل اسم «حلم ليلة حظر»، وهو مستوحى من مسرحية «حلم ليلة صيف» الكوميدية الشهيرة للأديب وليام شكسبير، وقُدم أول من أمس.

وجاء عرض المسرحية في إطار مشروع «موهبتي من بيتي»، الذي أطلقته وزارة الثقافة الأردنية العام الماضي، لعرض مواهب الشباب أثناء تفشي فيروس «كورونا» في المملكة.

وطُلب من الراغبين في المشاركة بالمشروع إرسال فيديو أداء عبر الإنترنت، واختير الفائزون للمشاركة في المسرحية.

وقال المخرج الأردني، حكيم حرب: «نوصل رسائل أن نظل متفائلين، ونتمتع بالروح العالية التي تمكنا من أن نواجه الجائحة بالفن وبالجمال وبالإبداع».

وذكرت الوزارة أنها ستواصل إشراك بقية الفائزين في هذه الورشة الثقافية.

العرض مستوحى من مسرحية وليام شكسبير الشهيرة.

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