«ناشئة الشارقة» تحتفي باليوم العربي للمسرح عن بُعْد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طالب مسرحيون عرب بتعميم تجربة ناشئة الشارقة في مجال المسرح والسينما بجميع الدول العربية، لدورها في إثراء الساحة الفنية الإماراتية، ورفدها بطاقات شابة قادرة على مواصلة المسيرة الفنية، والتعبير عن أحلام وآمال الشباب، فضلاً عن الإسهام في بناء شخصية الشباب ورعاية مواهبهم.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمسرح الناشئة، والذي نظمته «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن بُعد، بمناسبة اليوم العربي للمسرح الذي يصادف 10 يناير الجاري، بمشاركة عدد من المتخصصين في المسرح، بهدف إلقاء الضوء على الناشئة المتميزين في المجال المسرحي والسينمائي، والإعلان عن أهم البرامج والمبادرات الفنية للعام الجاري، وفتح آفاق جديدة للحوار حول مستقبل المسرح والسينما في ناشئة الشارقة.

وأكد مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة، عبدالحميد الياسي، حرص ناشئة الشارقة على إكساب منتسبيها مهارات مختلفة في مجالات متنوعة، من بينها مجال الفنون الذي يتم من خلاله التركيز على الفنون المسرحية والسينمائية، لافتاً إلى أنه استقطب عدداً كبيراً من المنتسبين الذين أبدوا تجاوباً واهتماماً بالمسرح بمختلف أشكاله وألوانه، وأبدعوا في إنتاج أعمال فنية مميزة.

وعرض فيلم وثائقي يضم مقتطفات لأهم إنجازات ناشئة الشارقة في مجالي المسرح والسينما في 2020، وأبرز البرامج المسرحية والسينمائية التي وفرت للمنتسبين مساحة حرة للتعبير عن مواهبهم، عبر المشاركة في أعمال فنية تناقش طموحاتهم وآمالهم.

من جهته، أشاد الفنان الإماراتي مرعي الحليان بدور ناشئة الشارقة في احتضان المواهب في مرحلة سنية مهمة من 13 إلى 18 عاماً، ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم في مختلف التخصصات، مضيفاً أن «الناشئة» قطعت شوطاً كبيراً ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على الصعيد العربي أيضاً.

وتخلل الفقرات عرض فيلم سينمائي قصير من نتاجات الناشئة ضمن برنامج الفنون السينمائية.

من جهته، استعرض مشرف مسار الفنون المسرحية في ناشئة الشارقة، عدنان سلوم، برامج ومبادرات ناشئة الشارقة في مجال المسرح والسينما للعام الجاري.

برامج خاصة في المؤسسة تركز على الفنون المسرحية والسينمائية.

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