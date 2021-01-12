«جنوبيات».. معرض تشكيلي عن تراث مصر وروحها الشعبية

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

انطلقت في مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، أمس، فعاليات معرض «جنوبيات» التشكيلي الذي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، قرابة 50 لوحة لثلاثة من الفنانين التشكيليين المصريين، هم: أشرف أبوالمجد، وجمال لطيف، وعفاف صلاح الدين. وقال سيد قناوي، مدير الغاليري، الذي يستضيف المعرض إن الفنانين الثلاثة، يقدمون من خلال المعرض تجسيداً للحياة اليومية، وللطبيعة الخاصة التي يتفرد بها الجنوب المصري، ومظاهر الاحتفالات الشعبية والتقاليد والعادات، وبهاء المعالم التراثية والتاريخية في أسوان والأقصر، وغيرهما من مدن الجنوب الغنية بالمفردات التشكيلية التي تجذب وتُلهم كل فنان.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الدكتور يوسف محمود، إن البر الغربي، صار اليوم قبلة للفنانين التشكيليين من كل قارات العالم، وبدأ في استعادة وجهه الحضاري، ودوره الثقافي والتنويري مجدداً.

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