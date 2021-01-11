عروض جديدة تضيء برج خليفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتزيّن برج خليفة بباقة من عروض الأضواء والليزر والموسيقى الجديدة المصمّمة بإتقان، والتي تستمرّ حتى 31 مارس المقبل، لتزيد وسط مدينة دبي تألّقاً.

وتمتاز هذه العروض بالجمال الذي ميّز احتفال «إعمار» بالعام الجديد 2021، والذي نال إعجاب الحضور والمشاهدين من جميع أنحاء العالم.

ويمكن الاستمتاع بالعروض التي ستزيّن شاشة أطول مبنى في العالم، إذ يتناول كلّ عرض موضوعاً مختلفاً (الأحلام، وعلم الهندسة، وألوان الطيف، والفنون الريترو- مستقبليّة، ورأس السنة الصينية)، وستُعرض جميعها في إطار احتفالات «إعمار» في فبراير المقبل. ويمتزج تصميم الإضاءة العصري النابض مع محتوى الفيديو ببراعة ليترك لدى الزوّار ذكريات لا تنسى.

وتشكل عروض الأضواء والليزر الجديدة - ومدة كل منها خمس دقائق - إضافة إلى مزايا برج خليفة، فضلاً عن الوجهات العديدة في وسط مدينة دبي، التي تقدم للزوار باقة فعاليات فنية وثقافية وترفيهية ونمط حياة عصرية.

وتنظم عروض متنوعة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت حتى 31 مارس المقبل (الساعة 7:45 و9:45 مساءً).

بينما سينطلق عرض الأضواء والليزر في رأس السنة الصينية من 12 حتى 20 فبراير المقبل.

يتناول كل عرض موضوعاً مختلفاً من الأحلام حتى ألوان الطيف.

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