«قاذف الحلوى» يتعافى من «كورونا» في عمر الـ 100

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

أعلنت ابنة جيل هالفورسن، الطيار الأميركي الذي كان محبوباً ومعروفاً بين الأطفال الألمان في أواخر أربعينات القرن الماضي باسم «قاذف الحلوى»، تعافي والدها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دينيس، أول من أمس، إن والدها الذي يعيش في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، والبالغ من العمر 100 عام، يعاني سعالاً، لكنه بخلاف ذلك في حالة جيدة للغاية. وأضافت: «يبدو أنه عاد تقريباً إلى حالته الطبيعية بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 100 عام»، لافتة إلى أنه ممتن لجميع الرسائل التي تمنى مرسلوها له التعافي، من بينها العديد من الرسائل الواردة من ألمانيا. وأصيب هالفورسن بالفيروس في ديسمبر الماضي. واشتهر بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قطعت القوات السوفييتية الوصول البري إلى برلين الغربية وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. وخلال الفترة من يونيو 1948 إلى مايو 1949، سلم طيارون أميركيون وبريطانيون وحلفاء ما يقرب من 280 ألف شحنة من المواد الغذائية والإمدادات عن طريق الجو. وشملت هذه الشحنات أيضاً الحلوى. وكانت فكرة هالفورسن هي إسقاط الحلوى للأطفال خلال الحصار، وسرعان ما أصبح واجهة جسر برلين الجوي.

وكان يربط هالفورسن قطع الشوكولاتة والعلكة معاً في حزم صغيرة متصلة بمناديل، ويسقطها مثل المظلات.

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