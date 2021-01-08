«الثقافة والسياحة» تُطلق برنامج المغامرات على الكثبان الرملية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً مخصصاً لمغامرات القيادة على الكثبان الرملية، يتضمن ست خرائط لمسارات القيادة على الكثبان الرملية في أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين، التي يتوجب على المشاركين اتّباعها من خلال سياراتهم الخاصة، والاستفادة من عدد من الأنشطة الصحراوية والخارجية، من ضمنها التخييم وسط الصحراء.

وتتفاوت خرائط المسارات المحددة ضمن البرنامج بحسب خبرة السائقين بين مسارات للمبتدئين وأخرى للمتوسطين والمحترفين، بما يسمح لعشاق هذه المغامرة باستكشاف كثبان إمارة أبوظبي الرملية الخلاّبة. ويوفر كل مسار مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدتها، مثل مشاهدة قطعان الجمال والغزلان، إلى جانب إطلالات ساحرة على الكثبان الرملية والواحات.

ويمكن الاطلاع على خرائط المسارات التي تشمل كلاً من الرماح والمسار من منطقة العين إلى الرمال البيضاء وحميم وأم العوش ومعبر ليوا والخزنة، من خلال منظمي الرحلات المشاركين في البرنامج، وعبر الصفحة الخاصة بالقيادة على الكثبان الرملية على موقع www.visitabudhabi.ae. ويشمل البرنامج تزويد السائقين بمجموعة من القواعد الإرشادية والتعليمات لضمان سلامتهم، كما سيتم تخصيص حصص تدريبية للمبتدئين حول قواعد وأساسيات القيادة على الكثبان الرملية، تمكّنهم من بدء مغامرتهم بأمان، وجميع المسارات متوافرة على تطبيق خرائط غوغل من خلال رابط مخصص لكل منها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: «تعدّ أبوظبي وجهة مثالية لعشّاق المغامرة والباحثين عن التواصل مع الطبيعة لما تختزله من طبيعة خلابة ومناظر طبيعية ساحرة»، لافتاً إلى أن البرنامج يتيح للسائقين فرصة استكشاف جمال وسحر أبوظبي وعروضها المتنوعة، من خلال منحهم فرصة خوض مغامرات مشوّقة ومتنوعة على مدار العام، كما يساعد البرنامج منظمي الرحلات على تقديم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الصحراوية والخارجية للزوار.

وأضاف أنه لتوفير أفضل تجربة للاستكشاف وتحديد أفضل المسارات، مع الالتزام بتطبيق ووضع إرشادات السلامة الصحيحة لضمان تأمين مغامرة ممتعة وآمنة للجميع، عملت الدائرة عن كثب مع عدد من أصحاب المصلحة في القطاع لتزويد كل مسار بالمتطلبات الأساسية والإرشادات اللازمة، إضافة إلى مستويات الخبرة المطلوبة، لضمان استعداد السائقين لخوض هذه المغامرة.

- كل مسار يوفر مجموعة متنوعة من المعالم السياحية.

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