«دبي للتسوّق».. نهاية الأسبوع رقص ومغامرات ومأكولات إماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انطلاق عام 2021، يواصل مهرجان دبي للتسوّق تقديم عدد من الفعاليات لسكان دبي وزوّارها، حيث يمكن استكشاف تشكيلة مختارة من التخفيضات وعروض الإقامة الفندقية والترفيه العائلي، والأنشطة المتنوّعة في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، مجموعة من الفعاليات التي يمكن للجميع الاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتستمر فعاليات «سوق اتصالات ماركت أو تي بي»، في برج بارك وسط مدينة دبي إلى التاسع من يناير، ليستمتع المقيمون والزوّار من الأصدقاء والعائلات بمزيد من الوقت لاستكشاف مجموعة كبيرة من المأكولات المحلية والدولية، إضافة إلى العلامات التجارية المحلية والترفيه الحي. كما تستضيف «سوق اتصالات ماركت أو تي بي» عروضاً تصل إلى 90 % على مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية والفريدة من نوعها.

وترحب سوق مهرجان دبي للتسوّق في الخوانيج بسكان دبي وزوّارها في تجربة «الحديقة المسحورة، حيث تلتقي جميع المغامرات معاً»، المستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب». وتستضيف تجربة الحديقة المسحورة عروضاً مسرحية غنائية يومية، حيث يمكن للجمهور لقاء شخصيات (أليس وصانع القبعات وتويدل دي وتويدل دام). ويستضيف حفل الشاي مع صانع القبعات أنشطة ذات طابع خاص، بما في ذلك جلسات صناعة التيجان وشخصيات من الأكياس الورقية وصناعة الأكواب الورقية، إضافة إلى القبعة الخاصة بشخصية صانع القبعات. ويمكن لزوّار منطقة الفنون بالسوق صنع ساعة الجيب الخاصة بشخصية الأرنب الأبيض وأقنعة خاصة بشخصيات القصة وبطاقات تهنئة، كما تستضيف منطقة الحِرف اليدوية مجموعة متنوّعة من الأنشطة الترفيهية. وتستضيف السوق عرضاً سينمائياً في تمام الساعة الثامنة مساءً من كل ليلة، وعرض شجرة رواية القصص المسحورة، وثلاثة عروض للألعاب يومياً تحمل طابع قصة «أليس في بلاد العجائب»، إضافة إلى فرصة إطلاق مصابيح عائمة على بحيرة الأمنيات كل مساء. ويمكن لزوّار السوق الاستمتاع بالعرض الضوئي للحديقة المسحورة، الذي يقام كل ساعة من الثامنة مساءً إلى 12 منتصف الليل من السابع وحتى التاسع من يناير. وتستمر تجربة «الحديقة المسحورة، حيث يجتمع كل شيء» حتى 30 يناير.

وتستضيف سوق مهرجان دبي للتسوّق في السيف أسبوع القهوة، خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويمكن للزوّار الاستمتاع بتجارب مختلفة تشمل جميع أنواع القهوة من القهوة العربية إلى الكابتشينو. وستتم إقامة ورش عمل حول قهوة اللاتيه، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية وفعاليات تناول الطعام، وغيرها التي يستمتع بها زوّار هذه الوجهة المطلة على خور دبي. وتستضيف السيف أيضاً عرض Underground Fiesta Jam المباشر الذي تقدمه فرقة موسيقية كاملة. وتستضيف السوق أيضاً عرضاً للرقص النقري باستخدام إيقاع الأقدام خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة السادسة مساءً حتى 10 ليلاً. وتحتضن السوق أيضاً ورشة عمل خاصة بالأطفال توضح لهم كيفية صناعة ألعاب «صائد الشمس» والأوراق الدوارة، فيما يسلط العرض المباشر Gaudi on Stilts الضوء على أعمال الفنان أنطوني غاودي، ويقدم عرض الباليرينا LED رقصات مذهلة على أضواء LED. ويمكن للمطربين الناشئين الاستمتاع بليالي الكاريوكي، فيما تستضيف منطقة السيف عروضاً للمأكولات الإماراتية، إضافة إلى عدد من العروض الثقافية والترفيهية، بما في ذلك الرقصات الشعبية وفنون الرسم بالحناء وصنع السلال وغيرها. وتسلط الأعمال الفنية للرسامة دينا سامي الضوء على المباني التقليدية والعائلات في المنطقة، كما يمكن للمصورين الناشئين استكشاف تركيب REFLECTIONS Light Art Cubes الذي يعكس منظور العمارة التقليدية لمنطقة السيف. وتفتح السوق أبوابها طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى 10 ليلاً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثانية ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

ويمكن لسكان دبي وزوّارها التوجه إلى «حتا وادي هب» لقضاء عطلة نهاية أسبوع بصحبة العائلة في جبال الحجر. وسيحظى الزوّار القادمون من دبي بفرصة استكشاف عدد من الأنشطة الثقافية وعروض الموسيقى المباشرة، التي يقدمها فنانون محليون وسوق حتا، والكثير من الأنشطة الخاصة بالأطفال، إضافة إلى المأكولات المحلية في سوق الواحة التاريخي من الساعة الرابعة عصراً حتى 10 ليلاً. وسيتم عرض أفلام سينمائية خلال عطلة نهاية الأسبوع في تمام الساعة 7:30 مساءً من كل ليلة.

ويمكن للسياح والمقيمين أيضاً اكتشاف أفضل ما في دبي وأسواقها القديمة بزيارة أسواق الرقة والمرقبات، التي تقدم برامج عدة، منها برامج خاصة بالفنانين المحليين وأنشطة الأطفال والترفيه للعائلات. وسيشمل الترفيه العروض المتجولة والعروض المسرحية، إضافة إلى أنشطة الأطفال الممتعة.

ويستضيف ممشى الواجهة المائية في «دبي مول» فعالية الجزيرة من «فنتي سكين» حتى 16 يناير. وتحتفي الفعالية بإطلاق علامة فنتي سكين للعناية بالبشرة من نجمة البوب العالمية ريهانا، داخل متاجر «سيفورا» في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مجموعة من عوامل الجذب والتجارب التفاعلية، التي يحمل كل منها اسم أحد منتجات التجميل، التي تشمل: «فنتي سكين توتال كلينز كوف»، و«فات ووتر فولز»، و«هيدرا فايزور سنديك». ويمكن للزوّار التنقل في أرجاء الممشى، من خلال استخدام هواتفهم المتحركة، لعمل مسح للافتات التي سترشدهم إلى مواقع وميزات مختلفة.

«دبي كوكب آخر»

تُضيء عروض طائرات الدرون سماء منطقة ذا بيتش، المقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز مرتين كل ليلة، حيث تقلع 300 طائرة درون متطورة الساعة السابعة مساءً و9:30 مساءً لتقديم أروع العروض حتى يوم 30 يناير. ويظهر عرض الدرون الأول الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة. ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوّق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

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