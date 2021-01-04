وحيد حامد كان يستعد لكتابة فيلم عن سعاد حسني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت جيهان عبدالمنعم، أخت سعاد حسني، عن أنها كانت قد اتفقت مع الكاتب وحيد حامد، قبل وفاته، على كتابة سيناريو فيلم عن حياة السندريلا.

وقالت أخت سعاد حسني في تصريحات لـ«اليوم السابع» المصري: «كنت أكتب قصة حياة السندريلا منذ مولدها حتى وفاتها، خصوصاً الجانب الاجتماعي من حياتها، والذي لا يعرفه أحد، وتحدثت مع الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته وعرضت عليه كتابة سيناريو للقصة بعد انتهائي من الكتاب، لتحويلها إلى فيلم سينمائي، وأبدى ترحيبه الشديد، وأكد أنه يتشرف بكتابة قصة حياة السندريلا».

وتابعت أخت السندريلا: «للأسف رحل الكاتب الكبير قبل أن ينتهي من كتابة القصة».

وأوضحت: «كان وحيد حامد خير من يكتب هذا السيناريو، وبعد وفاته وقعت الآن في حيرة في اختيار من يقوم بهذه المهمة الكبيرة، خصوصاً أن الكتاب يحوي الكثير من المفاجآت والمعلومات التي لا يعرفها أحد عن سعاد، وعن شخصيتها وحياتها الخاصة».

وأكدت أخت سعاد حسني أن مسلسل «السندريلا» الذي عرض بالتلفزيون كان مملوءاً بالأخطاء، وأغفل العديد من المعلومات عن الحياة الحقيقية لسعاد حسني، لذلك قررت أن تكتب كتاباً تصحح فيه هذه الأخطاء. أما عن رؤيتها للفنانة التي يمكن أن تكون بطلة لهذا العمل، فقالت أخت السندريلا: «مش شايفة أي ممثلة يمكن أن تقوم بدور سعاد».

جيهان: «مش شايفة أي ممثلة يمكن أن تقوم بدورها».

مسلسل «السندريلا» كان مملوءاً بالأخطاء، وأنا سأصححها.

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