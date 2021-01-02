في «لا بالما».. أصبح للعلماء ممشى ونجوم

المصدر: لا بالما - د.ب.أ

أعلنت هيئة السياحة بـ«لا بالما» (إحدى جزر الكناري)، عن تدشين ممشى جديد، تكريماً لمشاهير العلم. ويقع الممشى في «سانتا كروز دي لا بالما»، على الطريق الساحلي «أفينيدا ماريتيما». ويزدان ممشى المشاهير بنجوم للفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، ورائد الفضاء أليكسي ليونوف، والفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء: تاكاكي كاجيتا، وصامويل تشاو تشونغ. يشار إلى أن «اليونسكو» صنفت جزيرة لا بالما كمحمية لضوء النجوم، بفضل انخفاض التلوث الضوئي بها.

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