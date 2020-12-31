فيتنام: السجن 12 عاماً لمهرّب قرون «وحيد القرن»

المصدر: هانوي - د.ب.أ

أصدرت محكمة في منطقة دلتا الميكونج في فيتنام حكماً بالسجن لمدة 12 سنة ونصف السنة، بحق رجل دين بنقل 29 كيلوغراماً من قرون وحيد القرن الأبيض بشكل غير قانوني من موزمبيق، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وأفادت صحيفة فيتنامية نقلاً عن محكمة مقاطعة كان ثو، بأنه تمت إدانة دو ثانه سون (38 عاماً)، بانتهاك اللوائح الخاصة بإدارة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وعالية القيمة والنادرة.

وفي ديسمبر 2019، سافر سون إلى موزمبيق ووجد عملاً في مطعم، وبعد أشهر طلب صاحب العمل منه تهريب قرون وحيد القرن إلى فيتنام مقابل 1000 دولار. يشار إلى أنه في الصين وفيتنام يمكن بيع كيلوغرام واحد من قرون وحيد القرن بما يصل إلى 30 ألف دولار.

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