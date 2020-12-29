وفاة حاتم علي المفاجئة تتسبب بصدمة في الوسط الفني

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

تسبب نبأ الوفاة المفاجئة للمخرج حاتم علي، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بصدمة في الوسط الفني العربي، وكذلك لدى جمهور المبدع السوري، صاحب الأعمال الشهيرة، والذي غاب عن 58 عاماً.

وبمجرد خبر الوفاة، نعى عدد كبير من الفنانين وصنّاع الدراما حاتم علي، معربين عن صدمتهم من رحيله المفاجئ بأحد فنادق القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ومن أوائل الذي أعلنوا خبر وفاة حاتم علي، السيناريست المصري عبدالرحيم كمال عبر صفحته على «فيس بوك» إذ جمع بينهما عدد من الأعمال الناجحة، منها «حجر جهنم»، و«كأنه امبارح»، و«أهو ده اللي صار». وكتب عبدالرحيم علي: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعاً صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي.. المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه».

بينما قال الفنان السعودي ناصر القصبي عبر «تويتر»: «فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه.. جمعتنا أيام جميلة. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع يا ربي سامحني.. سامحه يا رب واغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لا تزال محفوره في وجدان المشاهد العربي».

كما نعت الإعلامية السعودية منى أبوسلمان المخرج والكاتب الراحل عبر «تويتر» مشيرة إلى أنه كتب وأخرج بعض أجمل الأعمال العربية مثل «الزير سالم»، و«ثلاثية الاندلس»، و«التغريبة الفلسطينية»، و«عمر».

وقال الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي: «خبر حزين في نهاية سنة كارثية لا تود الرحيل بغير الأسى، وداعاً حاتم علي، المبدع العربي السوري الذي ترك توقيعه يضيء الشاشة والذاكرة، رافعاً رتبة الدراما التلفزيونية، مازجاً المعرفة بالمتعة، الفائدة بالتسلية، والحِرفية بالسهل الممتنع، باقٍ في الذاكرة شعاع ضوء في زمن عتمة».

أما الفنانة نادين نسيب نجيم، فكتبت: «من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش انت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة منحبك».

ونعت الفنانة أمل عرفة عبر حسابها على «تويتر»، حاتم علي، قائلة: «مهلاً... لنستوعب الرحيل!!! رحل العراب باكراً رحل.. حاتم علي. الحزن كبير. عزائي كبير لزوجته السيدة دلع وأبنائه وأخوته. أكتب ولا أصدق ما أكتب».

كما غردت الفنانة إليسا عبر حسابها على «تويتر»: «محزن جداً رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا. ما أبشع هالسنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معها. الله يرحمو ويصبّر عيلتو عا هالمصاب الأليم».

ونعت الفنانة السورية شكران مرتجي، حاتم علي، موظفة أسماء أشهر أعماله في النعي: «العراب رحل. ربيع قرطبه أضحى خريفاً، والزير سالم ينوح، وفصولك الأربعة في المتاهة، وقصر عابدين أغلق أبوابه. أبطالك كلهم يتامى الآن حاتم علي.. تباً لهذه الفجيعة التهمتنا ونحن جميعاً في دائرة النار.. رحمة الله عليك.. الفاتحه والدعاء».

وغرّد الفنان الفلسطيني محمد عساف: «أعمال حاتم علي الفنية تتحدث عن نفسها، ترك بصمة في الدراما العربية لن تتكرر، من ربيع قرطبة إلى التغريبة إلى مسلسل عمر وغيرها من الإبداعات.. أعمال حفرت في الوجدان والأذهان. خسارة كبيرة للفن العربي رحمة الله عليك والعزاء للعائلة والمحبين في كل مكان».

كما شارك في نعي الفنان والمخرج والكاتب الراحل عدد كبير من الفنانين من مختلف الدول العربية.

يشار إلى أن حاتم علي بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل «دائرة النار» عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة.

وقدم حاتم علي خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية البارزة، من أهمها مسلسلا «صراع على الرمال» و«أبواب الغيم»، عن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإنتاج المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

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