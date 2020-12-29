رحيل مصمم الرقص عثمان سي

المصدر: رين (فرنسا) - أ.ف.ب

توفي مصمم الرقص عثمان سي (40 عاماً)، الذي يعتبر «أحد رموز مشهد الهيب هوب العالمي»، على ما أعلنت، أمس، مؤسسة الرقص الفرنسية، التي كان يعمل لصالحها. وقالت رئيسة بلدية رين، ناتالي أبيريه، إن عثمان سي «كان شخصية مشهورة وأساسية في مشهد الهيب هوب الدولي». وذكّرت بأنه «انضمّ تحت اسم بابسون المستعار إلى مجموعة (وانتد باسي)، في تسعينات القرن العشرين، وفاز في 2001 بـ(منازلة السنة)». وامتدحت (السبّاق) «الذي نجح في فرض ثقافة الهيب هوب، وانتزاع الاعتراف بغنى ثقافة الهيب هوب في الرقص المعاصر». وكان عثمان سي صمم، في الآونة الأخيرة، عملاً بعنوان: «كوين بلاد»، عُرِض في يناير 2020 لمسرح بريتاني الوطني.

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