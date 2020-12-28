«مطعم وجبات خفيفة» من العصور القديمة

المصدر: روما - د.ب.أ

عثرعلماء آثار على منضدة بحالة سليمة داخل مطعم قديم لتقديم الوجبات الخفيفة، بمدينة بومبي الإيطالية في زمن غرقها.

وقال الفريق الأثري إن «مقصف الوجبات السريعة هو أحد أقدم المطاعم في بومبي الغارقة».

وخلال العمل عثر الخبراء أيضاً على بقايا طعام وعظام لأشخاص وحيوانات كانوا ضحايا للكارثة البركانية، التي وقعت بخليج نابولي في العصور القديمة.

وتفيد النتائج الأولية للأبحاث بأن البقايا البشرية هي رفات شخص كان يبلغ من العمر نحو 50 عاماً في ذلك الوقت، وربما كان مستلقياً على سرير وقت وقوع الكارثة. وطليت المنضدة باللون الأصفر، وزيّنت بصور لطيور وحيوانات ورسوم تمثل الحياة اليومية، وصورة لحورية بحرية، وحورية فوق حصان البحر.

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