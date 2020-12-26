«ريبوك» تُطلق برنامجاً للتمارين الرياضية لـ 30 يوماً

احتفالاً بموسم الأعياد، أطلقت «ريبوك»، التي ترشحت أخيراً للفوز بلقب أفضل علامة تجارية للياقة البدنية في الشرق الأوسط ضمن جوائز FIT Awards 2020، حملة «Unleash Gifting». وتحتفل «ريبوك» باللياقة البدنية وبموسم الأعياد ببرنامج للتمارين الرياضية على مدى 30 يوماً، بالإضافة إلى عروض الأعياد التي تستمر حتى 30 يناير 2021.

ودعت «ريبوك» عملاءها لتجديد طاقتهم في العام الجديد من خلال اتباع برنامج التمارين الرياضية الممتد لـ30 يوماً، والذي تعرضه على حساب العلامة على «إنستغرام»، حيث تنشر التدريبات اليومية التي تتضمن حركات سريعة وسلسة يسهل على أي فرد دمجها في روتينه اليومي. ومع اقتراب موسم الأعياد، تقدم العلامة التجارية دليلاً للهدايا إلى جانب برنامج التمارين المرتقب. وسواء كان ذلك عبارة عن هدية صغيرة تريدون وضعها في جراب الاحتفال أو هدية قيّمة لمكافأة أحبائكم، يمكنكم الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات التي لا تتجاوز أسعارها 50 درهماً أو 100 درهم أو 200 درهم أو 300 درهم.

وبدءاً من الأحذية، والملابس الرياضية، وصولاً إلى الإكسسوارات والملابس العصرية، سيتمكن عشاق «ريبوك» من ابتياع الهدية المثالية لهواة الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق متاجر «ريبوك» في جميع أنحاء المنطقة تخفيضات لا تُفوّت، هي عبارة عن خصم بنسبة 50% على الأسعار النهائية لكل المنتجات في المتاجر.

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