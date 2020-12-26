«الشتاء للتسوّق»: 40 يوماً ممتعة

أطلقت «الحمرا»، في رأس الخيمة، فعاليات «مهرجان الشتاء للتسوق» المفضل لدى الجميع، والذي يستمر لغاية 30 يناير 2021، ويعود هذا العام محمّلاً بالمزيد من الجوائز والفعاليات المشوقة ليقدم للمقيمين والزوار أفضل تجارب التسوّق. ويأتي المهرجان في توقيت مثالي لإثراء تشكيلة ملابسكم والظهور بإطلالات جديدة، وتناول أشهى الأطباق في المطاعم، وقضاء وقت ممتع بصحبة أفراد الأسرة والأصدقاء. ويقدم «مهرجان الشتاء للتسوق» صفقات مجزية وحسومات رائعة توفر للمقيمين والزوار فرصة مثالية للتسوّق من علاماتهم التجارية المفضلة بأفضل الأسعار. ويستمر المهرجان لمدة 40 يوماً في «منار مول» و«الحمرا مول»، ويتيح للمتسوقين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن شقة في المجمع السكني الحائز على الجوائز «قرية الحمرا» عبر عجلة «دوّر واربح».

وبمجرد إنفاق 150 درهماً أو أكثر في المتاجر المشاركة، يتأهل المتسوقون لدخول السحب والفوز بالجائزة الكبرى بعد تسجيل فواتير شرائهم عبر تطبيق المول. ويحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الحصول على محاولة تدوير إضافية لدى تسوّقهم من مجموعة مختارة من متاجر العلامات التجارية.

وعلاوة على ذلك، يحظى المتسوقون بفرص قيّمة للفوز بالجوائز اليومية الرائعة وقسائم التسوق، ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز المحظوظ في يوم 31 يناير 2021 خلال حفل يحتضنه «الأتريوم المركزي» في «منار مول».

ويأتي «مهرجان الشتاء للتسوّق»، الذي تنظمه «الحمرا»، تتويجاً لاحتفالات إمارة رأس الخيمة بموسم الأعياد، ليتيح لجميع الزوار قضاء أمتع الأوقات خلال هذه الفترة من العام.

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