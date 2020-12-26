العثور على رسالة كتبها طفل إلى سانتا كلوز قبل 90 سنة

المصدر: ستراسبورغ - أ.ف.ب

عثر علماء آثار، خلال عمليات تنقيب في مبانٍ بمدينة ستراسبورغ الفرنسية «قبل أيام من الميلاد»، على رسالة لاتزال مختومة كتبها طفل إلى سانتا كلوز قبل تسعة عقود، أي في ثلاثينات القرن الماضي دون أن يرسلها. وعثر علماء الآثار على الرسالة مع صور عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام. وذكرت هيئة علم الآثار، في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على «فيس بوك»: «يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد». وأكد الطفل صاحب الرسالة لسانتا كلوز أنه «يحبه من كل قلبه»، وطلب منه «دراجة هوائية».

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