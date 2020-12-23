دبي تبث السعادة في ليلة رأس السنة مباشرة إلى العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة إعمار العقارية، المطور الرئيس لبرج خليفة، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع «زووم فيديو كوميونيكيشن»، الشركة المالكة لأول منصة موحدة للاتصالات المرئية عبر الفيديو، بهدف بث احتفالات السنة الجديدة على الهواء مباشرة من وسط مدينة دبي، عبر اتصال عالمي مرئي، من خلال تطبيق «زووم».

وستتم دعوة ما يصل إلى 50 ألف شخص، من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة واستقبال عام 2021، عبر أول احتفال لرأس السنة تتم استضافته عبر تطبيق «زووم».

وستبث احتفالية «إعمار» بالسنة الجديدة على الهواء مباشرة، عبر تطبيق «زووم»، بدءاً من الساعة 8:30 مساء، بتوقيت منطقة الخليج، وستتضمن احتفالات استقبال العام الجديد عروضاً للألعاب النارية الضخمة والليزر، في منطقة وسط مدينة دبي.

وقال رئيس وحدة الشؤون الدولية لدى شركة «زووم»، آبي سميث: «يسعدنا في (زووم) المشاركة في تنظيم واستضافة مثل هذا الحدث العالمي، بالتعاون مع شركة إعمار، إذ ستتيح منصتنا للجمهور من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة لاستقبال العام الجديد، وفخورون بجهودنا الكبيرة التي بذلناها خلال 2020، لمساعدة الشركات والمؤسسات التعليمية والعائلات في مختلف أنحاء العالم، وتمكينها من البقاء على تواصل خلال فترات الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة (كوفيد-19)، ونتطلع لاستقبال عام جديد مملوء بالتفاؤل والأمل».

وإلى جانب البث الحي والمباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، أعلنت «إعمار»، أيضاً، عن إتاحة الفرصة أمام الزوار الراغبين في حضور احتفالات السنة الجديدة، بالدخول إلى منطقة المشاهدة المخصصة للجمهور، في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. كما أن الحجوزات لدى مختلف المطاعم والفنادق المنتشرة على طول البوليفارد وسوق البحر ودبي أوبرا ودبي مول بروميناد، أصبحت متاحة، الآن، للاستمتاع بأروع تجربة في احتفالات رأس السنة الجديدة.

وستقام احتفالات «إعمار» للسنة الجديدة 2021، وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة، بما في ذلك استخدام كاميرات الكشف الحراري، وتطبيق قواعد التباعد الجسدي والمسافات الآمنة، إلى جانب خيارات الدفع الإلكترونية، ووسائل التعقيم المختلفة.

آبي سميث:

• «تتيح منصتنا، للجمهور حول العالم، فرصة المشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة، لاستقبال العام الجديد».

• منطقة مشاهدة مخصصة للجمهور في «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد».

• 50 ألف شخص، حول العالم تدعوهم «المنصة» إلى متابعة الاحتفالات.

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