عجوز توقع باعة لقاح «كورونا الوهمي» في ألمانيا

المصدر: بون (ألمانيا) - د.ب.أ

قالت الشرطة الألمانية، في مدينة بون، إن مجموعة من المحتالين حاولوا الاستفادة من ترقب لقاح فيروس «كورونا»، وجني الأموال من خلال بيع وهمي للقاح عبر الهاتف.

وأوضحت الشرطة، أمس، أن الواقعة حدثت بعد ظهر أول من أمس، عندما اتصل محتالون هاتفياً بسيدة عجوز، وعرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون بإحدى شركات اللقاحات المعروفة، وقدموا لها عرضاً بـ«أول حزمة لقاح كورونا» بـ6000 يورو، إلا أن السيدة (64 عاماً) أدركت الحيلة، وأبلغت الشرطة.

وعندما حضر المحتال إلى منزل السيدة لأخذ المال، ألقت الشرطة القبض عليه.

وبحسب بيانات المحققين، حدثت محاولات مماثلة. وأعلنت الشرطة أنه ليس هناك بيع للقاح «كورونا» عبر الهاتف.

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