الصين تطلق صاروخاً جديداً إلى الفضاء

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أطلقت الصين بنجاح صاروخاً جديداً من طراز «لونج مارش 8» إلى الفضاء لأول مرة أمس.

وانطلق الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 50 متراً من مركز «وينتشانغ سبيس سنتر» في جزيرة هاينان جنوب الصين، ويحمل أقماراً اصطناعية عدة أصغر حجماً ليتم إطلاقها في الفضاء.

يشار إلى أن الصاروخ «لونج مارش 8» لديه قدرة على حمل ما يراوح بين 2.8 وخمسة أطنان، اعتماداً على المدار الذي يستهدفه.

وبعد وقت قصير من الإطلاق، أعلن مركز التحكم أن الرحلة تسير بشكل طبيعي، وأن المحاولة الأولى للإقلاع كانت «ناجحة تماماً»، بحسب التلفزيون الحكومي. ووضعت خمسة أقمار اصطناعية صغيرة في مداراتها المخطط لها بدقة.

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