غرافيك.. قيادة آمنة وسلسة على الرمال

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

تعد قيادة السيارات على الكثبان الرملية والتخييم في قلب الصحراء والاختلاط مع الطبيعة من النشاطات الأكثر جذباً لسكان الإمارات وزوارها، خصوصاً أن فصل الشتاء في الدولة هو الأجمل من حيث الطقس. وتعتبر الإمارات من أفضل الأماكن للقيام بهذه النشاطات الممتعة في أيامنا هذه، ولكنْ هناك كثير من القواعد التي يجب تعلّمها أولاً، كما يجب التأكد من تجهيز السيارة بالمعدات اللازمة ووسائل السلامة لتفادي أي أخطاء متوقع حدوثها، مثل «التغريز» أو الانقلاب في حال حدوث أخطاء في القيادة.

للإطلاع على القواعد التي يجب تعلّمها والمعدات الأساسية التي يجب توافرها في السيارة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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