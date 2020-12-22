«دبي أوبرا» تودّع 2020 بحفل موسيقي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل «دبي أوبرا» العام الجديد بإقامة حفل في «وسط مدينة دبي» يوم 31 الجاري، يحييه رائد الموسيقى العربية الإلكترونية الدي جي سعيد مراد، والذي سيستهلّ الحفل بأشهر مقطوعاته الموسيقية.وتتواصل الاحتفالات طوال الليل مع عروض موسيقية حيّة يقدّمها الدي جي سيف أند ساوند وفرقة «نوفو سول باند» مع كاري غيبسون. وإلى جانب الموسيقى والعروض الحيّة، سيكون ضيوف «دبي أوبرا» على موعد بحلول منتصف الليل مع عرض الألعاب النارية الشهير لبرج خليفة في الهواء الطلق من أفضل بقعة في المدينة؛ «بروميناد دبي أوبرا».

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