نيوزيلندا تدرس تعزيز قواعد السلامة لسياحة المغامرات

المصدر: ويلنغتون - د.ب.أ

تعتزم نيوزيلندا تعزيز قواعد السلامة الخاصة بسياحة المغامرات، إثر مراجعة ثوران بركان واكاري وايت آيلاند. ويقع وايت آيلاند، وهو البركان الأكثر نشاطاً في نيوزيلندا، على بعد 48 كيلومتراً قبالة شاطئ واكاتاني، على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. وفي العام الماضي، كان 47 شخصاً يشاهدون المعالم السياحية بالجزيرة، عندما ثار البركان، وتسبب في مقتل 22 شخصاً، وإصابة 25 آخرين بإصابات خطيرة.

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