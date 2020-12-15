بسبب «كورونا».. مشاهير العالم يحققون 6 مليارات دولار بإنخفاض 200 مليون عن 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى إغلاق الملاعب، وإلغاء العروض بجميع أنحاء العالم. وقبل خصم الضرائب والرسوم، نال أعلى المشاهير أجراً في العالم 6.1 مليارات دولار، بانخفاض قدره 200 مليون دولار عن 2019.

وكان من المشاهير الأكثر ربحاً: كايلي جينر، وكاني ويست، بـ590 مليون دولار، و170 مليوناً على التوالي. ومعظم أرباح ويست قد جمعها من صفقة أحذية رياضية Yeezy مع Adidas، بينما باعت جينر حصة قدرها 51%، في شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها، إلى «Coty» في يناير الماضي، لتجني الـ590 مليون دولار.

وجاء لاعب التنس السويسري، روجيه فيدرر، في المركز الثالث بمبلغ 106.3 ملايين دولار، يليه بالمركز الرابع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بـ105 ملايين.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس بـ104 ملايين دولار، يليه الممثل تايلر بيري سادساً بـ97 مليوناً.

أما المركز السابع، فكان من نصيب النجم نيمار، لاعب المنتخب البرازيلي، بدخل قدره 95.5 مليون دولار، وجاء بالمركز الثامن المذيع ومقدّم البرامج الأميركي هوارد ستيرن، بمبلغ 90 مليون دولار.

وحل لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس تاسعاً، حيث وصل دخله إلى 88 مليوناً و200 ألف دولار، وجاء دوين دوغلاس جونسون (ذا روك)، في المركز العاشر بـ87.5 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news