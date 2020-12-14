شاروخان «السخي» يتبرع بجرعات لعلاج مصابين بـ «كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن إحدى المنظمات الخيرية، التي يمتلكها الممثل الهندي شاروخان، تبرعت بـ500 جرعة من عقار «ريمديسيفير» لعلاج المصابين بفيروس «كورونا».وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن وزير الصحة في نيودلهي، ساتيندار، قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل.وقال شاروخان: «سنتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة»، وأضاف «أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضاً».

وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان تصوير فيلمه المقبل «باثان»، الذي يشاركه في بطولته الممثلة ديبيكا بادكون، والممثل جون إبراهام.

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