شخصيات «وارنر براذرز» تحتفل بضيوف الأعياد

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تحتفي شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، مثل: (باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري) بضيوف المدينة الترفيهية بمناسبة حلول موسم الأعياد، حيث يتسم موسم الأعياد بأجواء البهجة والمرح خلال هذا الوقت من السنة. وتنقل منطقة «وارنر براذرز بلازا» الضيوف من خلال ديكوراتها الساحرة وأضوائها المتلألئة إلى عالم من الفرح والبهجة مع عرض Jingle Bell Rockout الموسيقي. وإلى جانب فرصة لقاء الشخصيات المحببة والاحتفال معها، سيستمتع الضيوف بالألعاب والتجارب الترفيهية وخيارات الهدايا التذكارية.

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