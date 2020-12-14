أشانتي: لا أصدق.. لكنني أصبت بـ «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس ■د.ب.أ

أعلنت المغنية الأميركية أشانتي (40 عاماً)، إصابتها بفيروس «كورونا»، عبر منشور على صفحتها على تطبيق «إنستغرام» لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أشانتي كتبت، مساء أمس، على صفحتها: «لا أصدق إنني أقول ذلك.. لكن ثبتت إصابتي بفيروس (كورونا)».

وأضافت: «أنا بخير و لا أشعر بأي ألم». وولدت المغنية الأميركية أشانتي شيكويا دوغلاس في 13 أكتوبر 1980. وبجانب عملها كمغنية، فهي تعمل أيضاً كاتبة أغاني، منتجة تسجيلات فنية، ممثلة، راقصة، وعارضة. حيث بدأت رحلتها للشهرة مع بداية القرن الـ21. وذاع صيت أشانتي مع ألبومها الأول الذي حمل اسمها «أشانتي»، وحاز جائزة «غرامي». واحتوى الألبوم على أغنية «أحمق» Foolish التي لاقت نجاحاً هائلاً، كما بيع أكثر من نصف مليون نسخة في الأسبوع الأول فقط من إصداره بالولايات المتحدة الأميركية في أبريل 2002.

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