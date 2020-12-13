القرية العالمية تكشف عن احتفالات أجمل شتاء في العالم وليلة رأس السنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت القرية العالمية في دبي، الزوار للاستمتاع بمجموعة من التجارب الترفيهية الحافلة بالمرح خلال موسم الأعياد، والاحتفال بعالم من الروائع خلال مهرجان الشتاء، علاوة على موسم الأعياد الذي تستمر فعالياته على مدى شهر خلال أجواء فصل الشتاء الرائعة بالإمارات.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «عمل أصدقاء بابا نويل على مدار الساعة في القرية العالمية لتوفير باقة من أجمل الروائع للعائلات من جميع أنحاء العالم. وبعد الجهد الكبير، نحن الآن نستمتع بفعاليات تساقط الثلج الرائعة، في أجواء تتألق بها الأضواء حول الوجهة، وتلمع بها زينة الأعياد في عيون ضيوفنا، ويجول فيها بابا نويل راكباً على جمله، ونستمتع بكوب من الشوكولاته الساخنة في أجمل شتاء في العالم!».

وأضاف «متحمسون للترحيب بجميع ضيوفنا للانضمام إلينا والاستمتاع بعالم من الروائع خلال احتفالات موسم الأعياد ومهرجان الشتاء في القرية العالمية».

وتستمر احتفالات مهرجان الشتاء في القرية العالمية حتى الثامن من يناير المقبل، بعد أن انطلقت في 11 ديسمبر الجاري عندما استضافت الوجهة، ولأول مرة في تاريخها، بابا نويل وأصدقاءه الذين سيستمرون بنشر أجواء موسم الأعياد حول الوجهة حتى 26 الجاري. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالتقاط أروع الصور التذكارية مع شجرة الأعياد في ممشى الاحتفالات التي يصل ارتفاعها إلى 22 متراً، وتزدان بعلب الهدايا التي جمعت من 80 دولة حول العالم.

كما تسعى القرية العالمية لتحطيم رقم قياسي جديد يوم الجمعة المقبل في أكبر عدد من الرسائل التي يتم كتابتها من قبل الضيوف إلى بابا نويل خلال 24 ساعة. وسيتم خلال اليوم دعوة الضيوف للمشاركة في هذه المحاولة عن طريق كتابة رسائل إلى بابا نويل وذكر الهدايا التي يفضلون الحصول عليها من القرية العالمية ليختار بابا نويل بعدها أفضل 25 رسالة ومفاجأة أصحابها في ليلة 25 ديسمبر.

وتستعد القرية العالمية حالياً للاحتفال بليلة رأس السنة، مع ضيوفها من العائلات من خلال عروض الألعاب النارية التي تتعدد للاحتفال بدخول رأس السنة مع مختلف الدول من حول العالم على حسب فارق التوقيت.

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