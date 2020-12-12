دراسة ألمانية: الغربان ذكية مثل «القردة العليا»

المصدر: أوسنابروك ■د.ب.أ

أعطت دراسة ألمانية معنى جديداً لمصطلح «مخ الطيور»، من خلال إظهار أن الغربان ذكية مثل بعض فصائل القردة العليا.

وقارن علماء في جامعة أوسنابروك الألمانية ومعهد «ماكس بلانك» مهارات الغربان بمهارات الشمبانزي وإنسان الغاب.

ووجد الباحثون أن الغربان المألوفة طوّرت بالفعل مهارات معرفية كاملة في إتمام مهام متنوعة في سن أربعة أشهر، مماثلة لتلك التي لدى القرود البالغة.

واستندت نتائج الدراسة إلى اختبار طور للقرود، وتم تكييفه لتطبيقه على الطيور. وتضمن الاختبار إخفاء حلوى تحت كوب مقلوب، ثم تغيير موضعه بجوار أكواب أخرى، بغرض معرفة ما إذا كان الغراب سيتمكن من تتبع مكان الطعام، على غرار لعبة الثلاث ورقات. واستخدم الغراب منقاره للإشارة إلى الكوب الصحيح.

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