روبي ويليامز: «الجائحة» لها وقع إيجابي عليَّ

المصدر: لندن ■برلين ■د.ب.أ

كشف المغني البريطاني، روبي ويليامز، الذي أصبح أباً للمرة الرابعة في بداية هذا العام، أن جائحة كورونا كان لها وقع إيجابي عليه.

وقال ويليامز (46 عاماً) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «على نحو أناني، أنا سعيد للغاية لأنني مع أطفالي كل يوم، وأنهم يرونني كل يوم»، مضيفاً أنه كان من المخطط في الأساس أن يغيب عن المنزل ثلاثة أشهر متصلة هذا العام بسبب العمل.

وأكمل: «أنا ممتن لهذه الهدايا الصغيرة. نقول في إنجلترا: كل سحابة لها جانب مضيء. أعتقد أن أطفالي يعتقدون أنني أب بدوام كامل».

وفي فبراير الماضي أنجبت أم بديلة الطفل «بو».

ولوليامز وزوجته عايدة فيلد (41 عاماً) أيضاً ابن يدعى تشارلتون، وابنتان هما كوليت وثيودورا.

وذكر المغني البريطاني أن أطفاله يتعاملون مع الموقف بهدوء، ولا يدركون الكثير منه، وتابع: «أنا متأكد من أن ابنتي الكبرى ثيودورا ستتذكر يوماً ما أن هذا العام كان مختلفاً على هذا الكوكب، لكنها في الحياة اليومية لا تفكر في الأمر».

وتدور أحدث أغاني ويليامز «كانت ستوب كريسماس» حول عيد الميلاد في ظل ظروف «كورونا».

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