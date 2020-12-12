10 نجمات رفضن عمليات التجميل

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

غالباً ما يرتبط الحديث عن نجمات هوليوود بالجمال والرشاقة والإطلالات الخلابة، فالمواصفات التي تحملها ملامح هذه الممثلة أو تلك، هو ما يميزهن عن الأخريات، وهو ما يضعهن عادة تحت ضغط الحاجة لمبضع جراح التجميل، وإجراء كل ما يمكنه أن يطيل مدة صلاحية شبابهن. تتعدد الإجراءات التجميلية التي يمكن أن تبطئ من تقدم سن البشرة، سواء الجراحية، أو البسيطة غير الجراحية، إلا أن الأمر يبدو مرفوضاً تماماً لدى عدد من شهيرات هوليوود، اللاتي لا يؤمنّ بعمليات التجميل، ويرفضن الخضوع لها، بل وتُسعدهنّ علامات التقدم بالعمر، رغم قسوة كاميرات المصورين.

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