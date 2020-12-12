نساء كارداشيان يعدن للتلفزيون مع «ديزني»

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

تتجّه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التلفزيون، رغم إعلانها في وقت سابق هذا العام أنها ستنهي برنامجاً لتلفزيون الواقع حقق لها شهرة كبيرة. وأعلنت خدمة البث هولو، أول من أمس، أنها وقعت اتفاقاً مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان، ومع والدتهن كريس جينر وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينر. وقالت «هولو» إنه بموجب الاتفاق ستعدّ النساء محتوى جديداً سيبث من خلال تلفزيون هولو المملوك لـ«ديزني» في الولايات المتحدة ودول عدة في الخارج من خلال شبكة ستار.

ولم تذكر «هولو» ما إذا كانت نساء كارداشيان، اللاتي لديهن ملايين المتابعين على «إنستغرام» و«تويتر»، سيظهرن على الشاشة، ولم تقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته سنوات عدة.

وذكرت هولو أن من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.

وجاءت الأنباء بعد ثلاثة أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنجلوس أنها ستنهي برنامج «كيبينج أب ويذ ذا كارديشيانز»، الذي ظل يذاع لـ14 عاماً على شبكة «إن.بي.سي» في 2021.

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