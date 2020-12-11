أين تذهب.. «فارزي كافيه».. أشهى الأطباق الهندية في موسم الأعياد

ابتكر فريق الطهاة الموهوبين في «فارزي كافيه» في مول الإمارات وسيتي ووك كل ما يلزم لتلبية تطلّعات الأشخاص الذين يرغبون في إضفاء لمسة مميزة على موسم الأعياد هذه السنة. بأجواء حيوية وقائمة طعام خاصة تزخر بالنكهات، وتضم مأكولات هندية شهية، مع أطباق كلاسيكية عالمية في مطعم فارزي كافيه، الذي يحتفل بالعيد على طريقته الخاصة. ويمكن للضيوف أن يودّعوا العام 2020 فيما يتلذّذون بأطباق تداعب براعم الذوق من جميع أنحاء العالم، ويمتّعون نظرهم بعروض الألعاب النارية المذهلة في المدينة، فيما يختبرون أرقى التجارب في الهواء الطلق وسط أجواء تفيض حيوية في «فارزي كافيه» في سيتي ووك.

وتتوافر قائمة الطعام طوال أسبوع عيد الميلاد، وتشمل فاتحات الشهية وأطباقا من شطائر الباو الطرية.

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